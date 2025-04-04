Кровавая резня в Вашингтоне: Неизвестный покромсал шестерых прохожих на улице

В Вашингтоне псих, накачавшись неизвестными веществами, порезал ножом шестерых прохожих. Преступника уже задержали, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

Нож, которым орудовал нападавший. Фото © X / Todd Paron

Журналисты телеканала сообщают, что по виду было понятно, что нападавший находился под действием неустановленных веществ. Он схватился за нож и изрезал шесть человек, хотя в соцсетях чаще пишут о семи пострадавших, включая самого преступника.

Местная полиция пишет, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, сейчас их жизням ничего не угрожает. Буйного наркомана скрутила полиция, сейчас он тоже в больнице.