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4 апреля, 11:17

Кровавая резня в Вашингтоне: Неизвестный покромсал шестерых прохожих на улице

В Вашингтоне мужчина изрезал ножом шестерых прохожих на улице

В Вашингтоне псих, накачавшись неизвестными веществами, порезал ножом шестерых прохожих. Преступника уже задержали, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

Нож, которым орудовал нападавший. Фото © X / Todd Paron

Нож, которым орудовал нападавший. Фото © X / Todd Paron

Журналисты телеканала сообщают, что по виду было понятно, что нападавший находился под действием неустановленных веществ. Он схватился за нож и изрезал шесть человек, хотя в соцсетях чаще пишут о семи пострадавших, включая самого преступника.

Местная полиция пишет, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, сейчас их жизням ничего не угрожает. Буйного наркомана скрутила полиция, сейчас он тоже в больнице.

Москвичка, вонзившая нож в сердце сожителя, заявила, что это была самооборона
Москвичка, вонзившая нож в сердце сожителя, заявила, что это была самооборона

Ранее похожая ситуация произошла в центре Амстердама, где злоумышленник порезал ножом пять человек, прежде чем полиция успела его обезвредить. Спустя некоторое время выяснилось, что нападавший родом с Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ToonPhotoClub

Владимир Озеров
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