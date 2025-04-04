Кровавая резня в Вашингтоне: Неизвестный покромсал шестерых прохожих на улице
В Вашингтоне мужчина изрезал ножом шестерых прохожих на улице
В Вашингтоне псих, накачавшись неизвестными веществами, порезал ножом шестерых прохожих. Преступника уже задержали, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.
Нож, которым орудовал нападавший. Фото © X / Todd Paron
Журналисты телеканала сообщают, что по виду было понятно, что нападавший находился под действием неустановленных веществ. Он схватился за нож и изрезал шесть человек, хотя в соцсетях чаще пишут о семи пострадавших, включая самого преступника.
Местная полиция пишет, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, сейчас их жизням ничего не угрожает. Буйного наркомана скрутила полиция, сейчас он тоже в больнице.
Ранее похожая ситуация произошла в центре Амстердама, где злоумышленник порезал ножом пять человек, прежде чем полиция успела его обезвредить. Спустя некоторое время выяснилось, что нападавший родом с Украины.
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