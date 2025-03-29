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Регион
29 марта, 12:49

Напавший с ножом на людей в центре Амстердама оказался гражданином Украины

Нападавший с ножом на прохожих в Амстердаме оказался гражданином Украины. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в социальных сетях.

«Полиция установила личность подозреваемого в нападении с ножом в четверг днём, 27 марта. Им оказался 30-летний мужчина украинской национальности», — говорится в сообщении.

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Напомним, в центре Амстердама, на площади, неизвестный напал на прохожих с ножом. Пострадали пять человек. Злоумышленника арестовали. Его мотивы остаются неясными.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lysenko

Александра Мышляева
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