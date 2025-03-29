Напавший с ножом на людей в центре Амстердама оказался гражданином Украины

Нападавший с ножом на прохожих в Амстердаме оказался гражданином Украины. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в социальных сетях.

«Полиция установила личность подозреваемого в нападении с ножом в четверг днём, 27 марта. Им оказался 30-летний мужчина украинской национальности», — говорится в сообщении.