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27 марта, 15:38

Пять человек пострадали при нападении неизвестного с ножом в центре Амстердама

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ kavalenkava

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ kavalenkava

В районе центральной площади Амстердама произошло нападение с ножом, в результате которого пятеро человек получили ранения. Об этом информирует полиция Нидерландов. Злоумышленник был задержан. Его мотивы неизвестны.

Инцидент имел место на улице Синт-Николаасстраат, всего в двух кварталах от площади Дам, где расположен королевский дворец. Место происшествия оцеплено полицией, на место прибыли не только машины скорой помощи, но и медицинский вертолет, сообщает De Stentor.

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А ранее победительница шоу «Пацанки» напала на чемпионку Европы по футзалу. Пострадавшую увезли в больницу с сотрясением мозга, она написала заявление в полицию.

Марина Фещенко
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