Пять человек пострадали при нападении неизвестного с ножом в центре Амстердама

В районе центральной площади Амстердама произошло нападение с ножом, в результате которого пятеро человек получили ранения. Об этом информирует полиция Нидерландов. Злоумышленник был задержан. Его мотивы неизвестны.

Инцидент имел место на улице Синт-Николаасстраат, всего в двух кварталах от площади Дам, где расположен королевский дворец. Место происшествия оцеплено полицией, на место прибыли не только машины скорой помощи, но и медицинский вертолет, сообщает De Stentor.