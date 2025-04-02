Москвичка, вонзившая нож в сердце сожителя, заявила, что это была самооборона
SHOT: Москвичка, зарезавшая сожителя, заявила, что это была самооборона
Жительница Москвы арестована по подозрению в убийстве своего сожителя. Она утверждает, что действовала в целях самообороны, заявляя, что Дмитрий был абьюзером и применял к ней физическое насилие.
Обвиняемая в убийстве Лариса в Бабушкинском районном суде. Видео © SHOT
Как сообщает SHOT, изначально Лариса пыталась представить произошедшее как самоубийство, утверждая, что Дмитрий покончил с собой после её отказа выйти за него замуж. Однако следователи усомнились в этой версии, так как нож, которым было нанесено смертельное ранение в сердце, не был обнаружен рядом с телом. В итоге Лариса призналась в убийстве.
По её словам, Дмитрий неоднократно предлагал ей руку и сердце, но она не спешила соглашаться, учитывая короткий срок их отношений (всего несколько месяцев) и наличие у неё двоих детей от предыдущих отношений. Согласно показаниям Ларисы, конфликт произошёл на кухне после очередного предложения руки и сердца. В ходе ссоры Дмитрий якобы схватил нож, который Лариса смогла выхватить и нанести ему удар в сердце.
Соседи описывают Ларису как женщину, которая в последнее время вела себя неадекватно, злоупотребляла алкоголем и часто ссорилась с окружающими. Суд постановил содержать москвичку в СИЗО до конца мая 2025 года.
Как ранее писал Life.ru, москвичка Лариса сама вонзила нож в сердце любимому после того, как он сделал ей предложение. После женщина попыталась замаскировать убийство. Изначально сообщалось, что мужчина якобы навредил себе сам после отказа избранницы.
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