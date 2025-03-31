Хотела подстроить суицид: Новый поворот в истории с умершим после отказа возлюбленной москвичом

Москвичка Лариса сама вонзила нож в сердце любимому после того, как он сделал ей предложение. Ранее сообщалось, что мужчина якобы навредил себе сам после отказа избранницы. После женщина попыталась замаскировать убийство, уточняет SHOT.

48-летняя Лариса. Фото © SHOT

Полицейским 48-летняя Лариса рассказала, что Дмитрий не смог пережить отказ и решил свести счёты с жизнью. Мужчину, истекающего кровью, нашли в квартире на Челюскинской на северо-востоке столицы.

Однако следователи не поверили в историю женщины. Выяснилось, что именно Лариса нанесла несколько ножевых ударов Дмитрию в районе сердца. Мужчина скончался в больнице, в отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело.