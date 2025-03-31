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31 марта, 15:19

Хотела подстроить суицид: Новый поворот в истории с умершим после отказа возлюбленной москвичом

SHOT: Москвичка вонзила нож в грудь возлюбленному, сделавшему ей предложение

Москвичка Лариса сама вонзила нож в сердце любимому после того, как он сделал ей предложение. Ранее сообщалось, что мужчина якобы навредил себе сам после отказа избранницы. После женщина попыталась замаскировать убийство, уточняет SHOT.

48-летняя Лариса. Фото © SHOT

48-летняя Лариса. Фото © SHOT

Полицейским 48-летняя Лариса рассказала, что Дмитрий не смог пережить отказ и решил свести счёты с жизнью. Мужчину, истекающего кровью, нашли в квартире на Челюскинской на северо-востоке столицы.

Однако следователи не поверили в историю женщины. Выяснилось, что именно Лариса нанесла несколько ножевых ударов Дмитрию в районе сердца. Мужчина скончался в больнице, в отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело.

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Напомним, что ранее житель Москвы умер после отказа возлюбленной выйти за него замуж. Соседи нашли его на кухне. Они экстренно вызвали скорую, которая доставила мужчину в больницу имени Ерамишанцева. Там он и скончался.

Обложка ©

SHOT

Алена Пенчугина
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