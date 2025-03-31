Рана в сердце: Россиянин умер после отказа возлюбленной выйти за него замуж

Житель Москвы умер через несколько часов после того, как его возлюбленная отказалась выходить за него замуж. Об этом сообщает SHOT.

Москвич и его возлюбленная. Коллаж © SHOT

По информации телеграм-канала, 49-летний мужчина накануне вечером решился и позвал замуж свою возлюбленную Ларису. Он сделал предложение в коммунальной квартире на улице Челюскинская на северо-востоке столицы. Однако дама сердца ответила ему отказом.

Спустя некоторое время соседи нашли москвича на кухне. Они экстренно вызвали скорую, которая доставила мужчину в больницу имени Ерамишанцева. Там он и скончался. На теле у погибшего нашли колотую рану в районе сердца. Вероятно, он сам себе навредил.