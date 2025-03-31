Рана в сердце: Россиянин умер после отказа возлюбленной выйти за него замуж
SHOT: Житель Москвы умер после отказа возлюбленной выйти за него замуж
Житель Москвы умер через несколько часов после того, как его возлюбленная отказалась выходить за него замуж. Об этом сообщает SHOT.
Москвич и его возлюбленная. Коллаж © SHOT
По информации телеграм-канала, 49-летний мужчина накануне вечером решился и позвал замуж свою возлюбленную Ларису. Он сделал предложение в коммунальной квартире на улице Челюскинская на северо-востоке столицы. Однако дама сердца ответила ему отказом.
Спустя некоторое время соседи нашли москвича на кухне. Они экстренно вызвали скорую, которая доставила мужчину в больницу имени Ерамишанцева. Там он и скончался. На теле у погибшего нашли колотую рану в районе сердца. Вероятно, он сам себе навредил.
А ранее Life.ru писал, что в ДНР девушка зарезала своего парня на романтическом ужине в честь 8 Марта. За ужином между парой возник конфликт, который перерос в поножовщину. Подозреваемая ударила возлюбленного в грудь.
Life.ru