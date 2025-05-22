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22 мая, 09:51

Девочке отрубило палец дверью в частном детсаду в Петербурге

Семилетней девочке отрубило палец в частном детсаду «Лимпик» в Кудрово

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ужасающий инцидент омрачил вечер в Кудрово: семилетняя воспитанница частного детского сада «Лимпик» получила тяжелейшую травму – ей отрубило часть пальца дверью. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Накануне вечером девочку из детсада должны были забрать родители, но она решила сперва зайти в туалет. Мгновение невнимательности обернулось бедой: дверь мгновенно отсекла часть среднего пальца с её руки. Срочно вызванная бригада медиков оперативно доставила ребёнка в больницу. Врачи диагностировали травматическую ампутацию. Осенью девочка пойдёт в первый класс.

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Ребёнок получил разрыв почки при падении с крыши детского городка в Петербурге

Ранее хирурги спасли ребёнка, который получил огромную гематому в кишечнике, когда заигрался и упал на подлокотник дивана. Сперва никаких тревожных признаков не было, посему родители решили, что с ним всё в порядке.

Владимир Озеров
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