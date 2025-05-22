Девочке отрубило палец дверью в частном детсаду в Петербурге

Ужасающий инцидент омрачил вечер в Кудрово: семилетняя воспитанница частного детского сада «Лимпик» получила тяжелейшую травму – ей отрубило часть пальца дверью. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Накануне вечером девочку из детсада должны были забрать родители, но она решила сперва зайти в туалет. Мгновение невнимательности обернулось бедой: дверь мгновенно отсекла часть среднего пальца с её руки. Срочно вызванная бригада медиков оперативно доставила ребёнка в больницу. Врачи диагностировали травматическую ампутацию. Осенью девочка пойдёт в первый класс.