Ребёнок получил разрыв почки при падении с крыши детского городка в Петербурге

В Санкт-Петербурге девятилетний школьник госпитализирован в реанимацию после падения с двухметровой высоты на детской площадке. В результате у ребёнка диагностирован разрыв почки, сообщили в региональной прокуратуре.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению норм и требований при возведении, содержании и эксплуатации игровой конструкции», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 20 мая на детской площадке, расположенной во дворе одного из домов в Шушарах. Ребёнок, пытаясь забраться на «купол» игрового комплекса, где уже находился другой мальчик, не удержался и упал. Пострадавшего доставили в больницу с разрывом левой почки. В регионе в связи с произошедшим уже возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«После завершения всех проверочных мероприятий будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, в том числе о защите прав ребёнка в рамках гражданского судопроизводства, подаче искового заявления о взыскании с виновного лица компенсации морального вреда», — говорится в сообщении.