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Регион
21 мая, 11:01

Ребёнок получил разрыв почки при падении с крыши детского городка в Петербурге

В Санкт-Петербурге девятилетний школьник госпитализирован в реанимацию после падения с двухметровой высоты на детской площадке. В результате у ребёнка диагностирован разрыв почки, сообщили в региональной прокуратуре.

Видео © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

«В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению норм и требований при возведении, содержании и эксплуатации игровой конструкции», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 20 мая на детской площадке, расположенной во дворе одного из домов в Шушарах. Ребёнок, пытаясь забраться на «купол» игрового комплекса, где уже находился другой мальчик, не удержался и упал. Пострадавшего доставили в больницу с разрывом левой почки. В регионе в связи с произошедшим уже возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«После завершения всех проверочных мероприятий будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, в том числе о защите прав ребёнка в рамках гражданского судопроизводства, подаче искового заявления о взыскании с виновного лица компенсации морального вреда», — говорится в сообщении.

В Петербурге неадекват обстрелял из винтовки детскую площадку
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Ранее Life.ru рассказал, что в Челябинске ребёнок застрял в трубе, катаясь на горке. На помощь несчастному парнишке пришлось вызывать сотрудников МЧС, которые смогли освободить школьника. Специалисты были вынуждены разбирать конструкцию, медицинская помощь юному узнику не потребовалась.

Обложка © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Наталья Афонина
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