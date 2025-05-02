Дело — труба: В Челябинской области ребёнок попал в западню на детской площадке

Игра на детской площадке закончилась для 12-летнего мальчика из Челябинской области не так радостно, как хотелось бы. Он катался с горки во дворе на улице Хохрякова и внезапно застрял в трубе.

В Челябинской области ребёнок попал в западню на детской площадке. Фото © Telegram / МЧС Челябинской области

По информации МЧС России по Челябинской области сообщили, что на место прибыли четверо спасателей, которые быстро освободили узника из западни. Сотрудникам пришлось разбирать конструкцию. Медицинская помощь юному узнику не потребовалась, он не пострадал.