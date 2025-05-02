В стельку пьяный россиянин уронил ребёнка головой на асфальт на глазах у прохожих

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина уронил ребёнка вниз головой на асфальт. Жуткие кадры удалось запечатлеть очевидцам, их публикует «Mash на Мойке».

Инцидент произошёл 1 мая на Толубеевском проезде. Компания местных жителей бурно отмечала Праздник весны и труда. В честь этого петербуржцы напились до потери пульса. Участником сомнительной вечеринки невольно стал маленький ребёнок.

Момент падения ребёнка. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

Инцидент произошёл 1 мая на Толубеевском проезде. По словам свидетелей, во время празднования один из двух нетрезвых мужчин уронил маленького ребёнка, которого держал на руках. Малыш упал головой на асфальт. При этом мать ребёнка, предположительно трезвая, просто следила за происходящим.

После случившегося никто из взрослых не стал вызывать скорую помощь. Родители вместе с плачущим ребёнком ушли домой.