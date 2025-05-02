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2 мая, 08:58

На берегу был только детский сапог: Два маленьких брата утонули в озере под Омском

Тела двух пропавших братьев обнаружили в озере под Омском

Обложка © Telegram / СУ СК по Омской области

Обложка © Telegram / СУ СК по Омской области

На озере Большой Бурень в Омской области утонули двое братьев. Мальчики — 10 и 7 лет — пропали во время прогулки недалеко от села Слободчики. После безуспешных получасовых поисков матери, к розыску были подключены местные жители и полиция.

По информации СК по Омской области, вечером 1 мая на берегу озера были найдены перевёрнутая лодка и детский сапог. Позже тела ребят обнаружили в воде примерно в пяти метрах от берега.

«В настоящее время следователи проводят допросы, выясняются все обстоятельства случившегося и причины, способствовавшие трагедии», — сказано в сообщении ведомства.

Следствие начало проверку обстоятельств гибели. По факту гибели мальчиков возбуждено уголовное дело.

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Ранее сообщалось о другом инциденте, в результате которого пострадал ребёнок. Двухлетняя девочка выпала из окна шестого этажа в московской многоэтажке. Малышка облокотилась на москитную сетку, но та не выдержала напора. Пострадавшую доставили в больницу.

Ольга Сливченко
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