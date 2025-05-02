На берегу был только детский сапог: Два маленьких брата утонули в озере под Омском
Тела двух пропавших братьев обнаружили в озере под Омском
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На озере Большой Бурень в Омской области утонули двое братьев. Мальчики — 10 и 7 лет — пропали во время прогулки недалеко от села Слободчики. После безуспешных получасовых поисков матери, к розыску были подключены местные жители и полиция.
По информации СК по Омской области, вечером 1 мая на берегу озера были найдены перевёрнутая лодка и детский сапог. Позже тела ребят обнаружили в воде примерно в пяти метрах от берега.
«В настоящее время следователи проводят допросы, выясняются все обстоятельства случившегося и причины, способствовавшие трагедии», — сказано в сообщении ведомства.
Следствие начало проверку обстоятельств гибели. По факту гибели мальчиков возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось о другом инциденте, в результате которого пострадал ребёнок. Двухлетняя девочка выпала из окна шестого этажа в московской многоэтажке. Малышка облокотилась на москитную сетку, но та не выдержала напора. Пострадавшую доставили в больницу.