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1 мая, 17:16

Двухлетняя девочка выпала из окна шестого этажа в Москве

В Москве двухлетняя девочка госпитализирована после падения из окна шестого этажа

Девятиэтажка, где произошло ЧП. Обложка © Telegram Прокуратура Москвы

Девятиэтажка, где произошло ЧП. Обложка © Telegram Прокуратура Москвы

В Москве двухлетняя девочка выпала из окна шестого этажа девятиэтажного дома. Она оперлась на москитную сетку, но та не выдержала и рухнула вниз. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошёл в жилом доме в 3-м Павловском переулке. Малышку госпитализировали, сейчас медики борются за её жизнь. Прокуратура осуществляет надзор за ходом и результатами процессуальной проверки.

Ранее в Екатеринбурге двухлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа. Он получил множественные травмы, но выжил. Сейчас за его спасение борются врачи детской больницы №9.

Подросток вывалился из окна торгового центра, пытаясь снять видео
Подросток вывалился из окна торгового центра, пытаясь снять видео
Полина Никифорова
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