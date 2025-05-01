Двухлетняя девочка выпала из окна шестого этажа в Москве
В Москве двухлетняя девочка госпитализирована после падения из окна шестого этажа
Девятиэтажка, где произошло ЧП. Обложка © Telegram Прокуратура Москвы
В Москве двухлетняя девочка выпала из окна шестого этажа девятиэтажного дома. Она оперлась на москитную сетку, но та не выдержала и рухнула вниз. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Инцидент произошёл в жилом доме в 3-м Павловском переулке. Малышку госпитализировали, сейчас медики борются за её жизнь. Прокуратура осуществляет надзор за ходом и результатами процессуальной проверки.
Ранее в Екатеринбурге двухлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа. Он получил множественные травмы, но выжил. Сейчас за его спасение борются врачи детской больницы №9.