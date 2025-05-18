В Петербурге неадекват обстрелял из винтовки детскую площадку

В Санкт-Петербурге мужчина устроил стрельбу по детской площадке с балкона своей квартиры. Инцидент произошёл 18 мая на Таллинской улице, сообщает 78.ru.

Россиянин из-за просьбы не пить при своём же ребёнке ударил советчика бутылкой по голове

Россиянин из-за просьбы не пить при своём же ребёнке ударил советчика бутылкой по голове

А ранее Life.ru рассказывал о жутком инциденте, произошедшем в Екатеринбурге. В одном из ЖК соседи устроили кровавую расправу, в ходе которой мужчине нанесли ножевые ранения и откусили часть уха.