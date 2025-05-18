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Регион
18 мая, 17:46

В Петербурге неадекват обстрелял из винтовки детскую площадку

78.ru: В Петербурге мужчина стрелял с балкона по детской площадке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lasse Johansson

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lasse Johansson

В Санкт-Петербурге мужчина устроил стрельбу по детской площадке с балкона своей квартиры. Инцидент произошёл 18 мая на Таллинской улице, сообщает 78.ru.

Полиция обнаружила винтовку в жилище петербуржца и начала расследование обстоятельств дела. Задержанный утверждает, что не имеет отношения к найденному оружию. Сообщений о пострадавших не поступало.
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А ранее Life.ru рассказывал о жутком инциденте, произошедшем в Екатеринбурге. В одном из ЖК соседи устроили кровавую расправу, в ходе которой мужчине нанесли ножевые ранения и откусили часть уха.

Наталья Демьянова
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