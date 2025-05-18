В Петербурге неадекват обстрелял из винтовки детскую площадку
78.ru: В Петербурге мужчина стрелял с балкона по детской площадке
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lasse Johansson
В Санкт-Петербурге мужчина устроил стрельбу по детской площадке с балкона своей квартиры. Инцидент произошёл 18 мая на Таллинской улице, сообщает 78.ru.
Полиция обнаружила винтовку в жилище петербуржца и начала расследование обстоятельств дела. Задержанный утверждает, что не имеет отношения к найденному оружию. Сообщений о пострадавших не поступало.
А ранее Life.ru рассказывал о жутком инциденте, произошедшем в Екатеринбурге. В одном из ЖК соседи устроили кровавую расправу, в ходе которой мужчине нанесли ножевые ранения и откусили часть уха.