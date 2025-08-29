Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
29 августа, 17:24

Забеременевшая после изнасилования девочка родила малыша в школьном туалете

The Times of India: В Индии несовершеннолетняя девочка родила в школьном туалете

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / oatawa

В индийской школе-интернате несовершеннолетняя ученица родила ребёнка в туалете, забеременев в результате изнасилования. Об инциденте, произошедшем 27 августа в округе Шахапур, сообщает The Times of India.

По информации полиции, о родах стало известно после того, как одноклассницы пострадавшей рассказали обо всём администрации учебного заведения. Находясь в состоянии шока, 17-летняя девушка первоначально отказывалась называть имя насильника и подробности произошедшего, объяснив лишь, что у неё внезапно заболел живот. Выяснилось, что она посещала занятия нерегулярно. После родов новоиспечённую мать с ребёнком госпитализировали, и сейчас их состояние оценивается как стабильное.

В ходе расследования был установлен подозреваемый — им оказался 28-летний мужчина. Полиция уточнила, что после выздоровления и медицинского подтверждения вменяемости с жертвой будет работать психолог для выяснения всех обстоятельств преступления. При этом отмечается, что ни администрация школы, ни даже уведомлённый брат пострадавшей своевременно не сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

По жалобе районного инспектора по защите детей против подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Также дела заведены в отношении коменданта общежития, директора школы, медсестры и брата жертвы за сокрытие факта беременности. Четыре сотрудника учебного заведения, включая директора и коменданта, были отстранены от работы за халатность и неисполнение служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что в одном из иркутских салонов ногтевого сервиса клиентка начала рожать прямо во время посещения процедур красоты. Мастеру по маникюру пришлось примерить на себя роль акушерки, чтобы помочь родиться здоровой малышке.

Юлия Сафиулина
