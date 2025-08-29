Забеременевшая после изнасилования девочка родила малыша в школьном туалете

В индийской школе-интернате несовершеннолетняя ученица родила ребёнка в туалете, забеременев в результате изнасилования. Об инциденте, произошедшем 27 августа в округе Шахапур, сообщает The Times of India.

По информации полиции, о родах стало известно после того, как одноклассницы пострадавшей рассказали обо всём администрации учебного заведения. Находясь в состоянии шока, 17-летняя девушка первоначально отказывалась называть имя насильника и подробности произошедшего, объяснив лишь, что у неё внезапно заболел живот. Выяснилось, что она посещала занятия нерегулярно. После родов новоиспечённую мать с ребёнком госпитализировали, и сейчас их состояние оценивается как стабильное.

В ходе расследования был установлен подозреваемый — им оказался 28-летний мужчина. Полиция уточнила, что после выздоровления и медицинского подтверждения вменяемости с жертвой будет работать психолог для выяснения всех обстоятельств преступления. При этом отмечается, что ни администрация школы, ни даже уведомлённый брат пострадавшей своевременно не сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

По жалобе районного инспектора по защите детей против подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Также дела заведены в отношении коменданта общежития, директора школы, медсестры и брата жертвы за сокрытие факта беременности. Четыре сотрудника учебного заведения, включая директора и коменданта, были отстранены от работы за халатность и неисполнение служебных обязанностей.