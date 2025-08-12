Не стыдно? Россиянка, оставившая дочь в аэропорту Антальи, убежала от журналистов

Екатерина Бурнашкина и её мать отказались комментировать инцидент с оставлением новорожденного ребёнка в туалете аэропорта турецкой Антальи. Безуспешные попытки выяснить подробности случившегося предпринял корреспондент «Рен-ТВ» .

На кадрах вернувшаяся в Россию Бурнашкина при виде прессы быстро уходит вместе со своей матерью, отказываясь показывать лицо. Она грубо прогоняет журналиста, требует прекратить съёмку и не собирается отвечать на поставленные вопросы, например, стыдно ли ей за совершённый поступок.