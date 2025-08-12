Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 15:23

Не стыдно? Россиянка, оставившая дочь в аэропорту Антальи, убежала от журналистов

Оставившая в Турции ребёнка Бурнашкина отказалась общаться с журналистами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Tokyo Visionary Room

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Tokyo Visionary Room

Екатерина Бурнашкина и её мать отказались комментировать инцидент с оставлением новорожденного ребёнка в туалете аэропорта турецкой Антальи. Безуспешные попытки выяснить подробности случившегося предпринял корреспондент «Рен-ТВ».

Екатерина Бурнашкина уходит от журналиста с матерью. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости

На кадрах вернувшаяся в Россию Бурнашкина при виде прессы быстро уходит вместе со своей матерью, отказываясь показывать лицо. Она грубо прогоняет журналиста, требует прекратить съёмку и не собирается отвечать на поставленные вопросы, например, стыдно ли ей за совершённый поступок.

Суд не увидел злого умысла в действиях оставившей ребёнка в аэропорту Антальи
Суд не увидел злого умысла в действиях оставившей ребёнка в аэропорту Антальи

Напомним, осенью прошлого года Екатерина Бурнашкина родила ребёнка в туалете воздушной гавани Антальи и оставила его там. Брошенную девочку обнаружила уборщица. Позднее новорождённую вернули на территорию РФ, где она попала в приёмную семью. После освобождения из тюрьмы в Турции Бурнашкина решила забрать ребёнка у приёмных родителей. Для этого она вернулась в Россию, чтобы участвовать в судебном процессе.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Турция
  • Дети
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar