Не стыдно? Россиянка, оставившая дочь в аэропорту Антальи, убежала от журналистов
Оставившая в Турции ребёнка Бурнашкина отказалась общаться с журналистами
Екатерина Бурнашкина и её мать отказались комментировать инцидент с оставлением новорожденного ребёнка в туалете аэропорта турецкой Антальи. Безуспешные попытки выяснить подробности случившегося предпринял корреспондент «Рен-ТВ».
Екатерина Бурнашкина уходит от журналиста с матерью. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости
На кадрах вернувшаяся в Россию Бурнашкина при виде прессы быстро уходит вместе со своей матерью, отказываясь показывать лицо. Она грубо прогоняет журналиста, требует прекратить съёмку и не собирается отвечать на поставленные вопросы, например, стыдно ли ей за совершённый поступок.
Напомним, осенью прошлого года Екатерина Бурнашкина родила ребёнка в туалете воздушной гавани Антальи и оставила его там. Брошенную девочку обнаружила уборщица. Позднее новорождённую вернули на территорию РФ, где она попала в приёмную семью. После освобождения из тюрьмы в Турции Бурнашкина решила забрать ребёнка у приёмных родителей. Для этого она вернулась в Россию, чтобы участвовать в судебном процессе.