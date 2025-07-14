«Сама буду растить»: Бросившая дочь в туалете Антальи россиянка хочет забрать её у приёмных родителей

Россиянка Екатерина Бурнашкина, освобождённая турецким судом после резонансного инцидента с оставлением ребёнка в аэропорту Антальи, заявила о намерении вернуть дочь и воспитывать её в России. Об этом сообщило агентство İHA.

В феврале суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил Бурнашкину к 15 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство родственника. При этом бабушку ребёнка Елену оправдали. Позже апелляционный суд Антальи принял решение об освобождении россиянки. Как ранее сообщала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, девочку, оставленную в аэропорту, уже вернули в Россию.

Бурнашкина выразила сильное желание забрать дочь и самостоятельно заниматься её воспитанием на родине. Она утверждает, что не до конца понимала происходящее в момент инцидента, пояснив, что после выхода из туалета хотела забрать ребёнка, но была задержана полицией.

«Я очень сильно хочу забрать свою дочь. Я сама буду растить её в России», — заявила Екатерина.