«Сама буду растить»: Бросившая дочь в туалете Антальи россиянка хочет забрать её у приёмных родителей
Освобождённая в Турции россиянка хочет вернуть брошенную в туалете Антальи дочь
Обложка © VK / Абзац / IHA
Россиянка Екатерина Бурнашкина, освобождённая турецким судом после резонансного инцидента с оставлением ребёнка в аэропорту Антальи, заявила о намерении вернуть дочь и воспитывать её в России. Об этом сообщило агентство İHA.
В феврале суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил Бурнашкину к 15 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство родственника. При этом бабушку ребёнка Елену оправдали. Позже апелляционный суд Антальи принял решение об освобождении россиянки. Как ранее сообщала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, девочку, оставленную в аэропорту, уже вернули в Россию.
Бурнашкина выразила сильное желание забрать дочь и самостоятельно заниматься её воспитанием на родине. Она утверждает, что не до конца понимала происходящее в момент инцидента, пояснив, что после выхода из туалета хотела забрать ребёнка, но была задержана полицией.
«Я очень сильно хочу забрать свою дочь. Я сама буду растить её в России», — заявила Екатерина.
Напомним, что в октябре 2024 года в Турции 18-летняя Екатерина Бурнашкина родила ребёнка в туалете аэропорта. Дочь девушка оставила прямо там, отправившись на паспортный контроль. Младенца нашла уборщица, доложившая обо всём руководству. Мать быстро нашли по камерам. Оказалось, что Екатерина родился от своего парня-студента, а о беременности даже не знала из-за лишнего веса. В феврале суд в Турции приговорил Бурнашкину к 15 годам лишения свободы. Девочка получила имя Николь, её уже вернули в Россию и передали приёмным родителям.