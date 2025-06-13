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13 июня, 12:09

Маленькая россиянка, брошенная в туалете турецкого аэропорта, обрела приёмных родителей

Девочка Николь, которую бросили в аэропорту Антальи, удочерили в Подмосковье

Маленькая Николь с приёмной мамой Марией Марковой. Обложка © Telegram/ Воробьёв LIVE

Маленькая Николь с приёмной мамой Марией Марковой. Обложка © Telegram/ Воробьёв LIVE

Семимесячная Николь, оставленная матерью в аэропорту Антальи, наконец, обрела любящую семью. В октябре 2024 года девочка была найдена в туалете и передана врачам, а накануне она приехала в Подмосковье, где теперь будет жить с приемной мамой Марией Макаровой. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём телеграм-канеле.

«Спасибо каждому, кто помогал Николь как можно скорее вернуться на Родину — МИД России, Минпросвещения России, Уполномоченному при Президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой и всем профильным ведомствам», — подчеркнул Воробьёв.

Семья Макаровых уже имеет опыт воспитания приёмного ребенка и готова предоставить Николь заботу и любовь. В России активно развивают систему приемных и «гостевых» семей, что позволяет детям-сиротам находиться в комфортной обстановке, пока их родные семьи решают трудности, подчеркнул губернатор.

Стало известно о состоянии россиянки, отбывающей 15 лет в тюрьме Антальи из-за младенца в унитазе
Стало известно о состоянии россиянки, отбывающей 15 лет в тюрьме Антальи из-за младенца в унитазе

Ранее Life.ru сообщал, что малышка Николь вернулась в Россию из Турции. Ситуация с ребёнком находилась под контролем российских властей на протяжении восьми месяцев. Напомним, что в октябре 2024 года в Турции 18-летняя Екатерина Бурнашкина родила ребёнка в туалете аэропорта. Дочь она оставила прямо там, отправившись на паспортный контроль. Младенца нашла уборщица, доложившая обо всём руководству. Мать быстро нашли по камерам. Оказалось, что родила она от своего парня-студента, а о беременности даже не знала из-за лишнего веса.

Полина Никифорова
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