Маленькая россиянка, брошенная в туалете турецкого аэропорта, обрела приёмных родителей

Семимесячная Николь, оставленная матерью в аэропорту Антальи, наконец, обрела любящую семью. В октябре 2024 года девочка была найдена в туалете и передана врачам, а накануне она приехала в Подмосковье, где теперь будет жить с приемной мамой Марией Макаровой. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём телеграм-канеле.

«Спасибо каждому, кто помогал Николь как можно скорее вернуться на Родину — МИД России, Минпросвещения России, Уполномоченному при Президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой и всем профильным ведомствам», — подчеркнул Воробьёв.

Семья Макаровых уже имеет опыт воспитания приёмного ребенка и готова предоставить Николь заботу и любовь. В России активно развивают систему приемных и «гостевых» семей, что позволяет детям-сиротам находиться в комфортной обстановке, пока их родные семьи решают трудности, подчеркнул губернатор.