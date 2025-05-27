Стало известно о состоянии россиянки, отбывающей 15 лет в тюрьме Антальи из-за младенца в унитазе
Адвокат Полат: Россиянка, бросившая младенца в Анталье, чувствует себя хорошо
Екатерина Бурнашкина, бросившая ребёнка в аэропорту. Обложка © DHA
Россиянка Екатерина Бурнашкина, осуждённая в Турции на 15 лет лишения свободы за то, что оставила новорождённую дочь в туалете аэропорта Антальи в октябре прошлого года, в полном порядке. Об этом РИА «Новости» рассказала её адвокат Айшель Кюбра Полат.
«Екатерина отбывает наказание в тюрьме в Анталье, чувствует себя хорошо», — отметила юрист.
Уголовное преследование в отношении 18-летней Бурнашкиной было инициировано в октябре. В феврале суд по тяжким уголовным делам в Анталье вынес ей суровый приговор. Мать девушки, Елена, также проходившая по делу, была оправдана. Адвокат осуждённой подчеркнула, что данный вердикт является беспрецедентно строгим. В аналогичных случаях турецкое законодательство обычно предусматривает за оставление ребенка срок от трёх месяцев до двух лет тюрьмы.
Напомним, что 14 октября 2024 года в Турции 18-летняя Екатерина Бурнашкина родила ребёнка в туалете аэропорта. Дочь она оставила прямо там, отправившись на паспортный контроль. Младенца нашла уборщица, доложившая обо всём руководству. Мать быстро нашли по камерам. Оказалось, что родила она от своего парня-студента, а о беременности даже не знала из-за лишнего веса. Малютке сделали российское гражданство. Сейчас её пытаются перевезти в РФ. Кстати, жёсткий приговор её матери вскоре могут отменить.