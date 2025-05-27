Стало известно о состоянии россиянки, отбывающей 15 лет в тюрьме Антальи из-за младенца в унитазе

Россиянка Екатерина Бурнашкина, осуждённая в Турции на 15 лет лишения свободы за то, что оставила новорождённую дочь в туалете аэропорта Антальи в октябре прошлого года, в полном порядке. Об этом РИА «Новости» рассказала её адвокат Айшель Кюбра Полат.

Уголовное преследование в отношении 18-летней Бурнашкиной было инициировано в октябре. В феврале суд по тяжким уголовным делам в Анталье вынес ей суровый приговор. Мать девушки, Елена, также проходившая по делу, была оправдана. Адвокат осуждённой подчеркнула, что данный вердикт является беспрецедентно строгим. В аналогичных случаях турецкое законодательство обычно предусматривает за оставление ребенка срок от трёх месяцев до двух лет тюрьмы.