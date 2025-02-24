Верховный суд может отменить приговор бросившей младенца в Анталье россиянке

Адвокат россиянки Екатерины Бурнашкиной, которая в октябре 2024 года бросила младенца в туалете аэропорта в Анталье, сообщила, что Верховный суд страны может отменить приговор. Ранее подсудимую приговорили к 15 годам тюрьмы. Однако Айшегюль Кюбра Полат заявила, что защита категорически не согласна с таким решением и подаст апелляцию.

«Мать подсудимой Елена оправдана и свободна. Екатерину же приговорили к 15 годам лишения свободы по статье о покушении на убийство. Но я хочу сказать, что решение не является окончательным. Мы подадим апелляцию в Верховный суд. И мы считаем, что это решение будет отменено», — поделилась адвокат.

По её словам, решение было принято неправильное и противозаконное. Подача апелляции займёт время, но защита постарается ускорить работу.

Тем временем бабушка оставленной в туалете девочки намерена попросить опеку над ребёнком. Женщина подаст заявку через юристов, уточняет Полат. Судьбу Николь решит не суд — это административный процесс, который ведут между собой министерства.