Верховный суд может отменить приговор бросившей младенца в Анталье россиянке
Адвокат россиянки Екатерины Бурнашкиной, которая в октябре 2024 года бросила младенца в туалете аэропорта в Анталье, сообщила, что Верховный суд страны может отменить приговор. Ранее подсудимую приговорили к 15 годам тюрьмы. Однако Айшегюль Кюбра Полат заявила, что защита категорически не согласна с таким решением и подаст апелляцию.
«Мать подсудимой Елена оправдана и свободна. Екатерину же приговорили к 15 годам лишения свободы по статье о покушении на убийство. Но я хочу сказать, что решение не является окончательным. Мы подадим апелляцию в Верховный суд. И мы считаем, что это решение будет отменено», — поделилась адвокат.
По её словам, решение было принято неправильное и противозаконное. Подача апелляции займёт время, но защита постарается ускорить работу.
Тем временем бабушка оставленной в туалете девочки намерена попросить опеку над ребёнком. Женщина подаст заявку через юристов, уточняет Полат. Судьбу Николь решит не суд — это административный процесс, который ведут между собой министерства.
«Мы собираемся подать заявку на опеку ребёнка, чтобы бабушка Елена могла забрать ребёнка и вернуться в Россию», — уточнила адвокат.
Напомним, что 14 октября 2024 года 18-летняя Екатерина родила дочь в туалете аэропорта, после чего оставила её там и пошла на паспортный контроль. Ребёнка обнаружила уборщица, новоиспечённую мать быстро нашли по камерам и отправили под стражу. Позже сообщалось, что девушка забеременела от своего парня-студента, но о своём положении якобы не подозревала из-за лишнего веса. Малютке оформили гражданство Росси, но на время расследования она оставалась в Турции. Сейчас российское генконсульство ведёт работу по возвращению девочки на Родину.