Брошенную матерью в аэропорту Антальи новорождённую вернули в Россию
Львова-Белова: Девочку, оставленную в аэропорту Антальи, вернули в Россию
Девочка по имени Николь, оставленная своей матерью в туалете аэропорта Антальи, благополучно вернулась в Россию. Ситуация с ребёнком находилась под контролем российских властей на протяжении восьми месяцев. В РФ малышке оформили свидетельство о рождении. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
Ребёнка, оставленного в аэропорту Антальи, вернули в Россию. Видео © Telegram/ Мария Львова-Белова
«Сегодня благополучно разрешилась ситуация, которая была на нашем контроле восемь месяцев. На Родину из Турции вернулась малышка Николь, которую в октябре прошлого года мама родила и оставила в аэропорту Антальи», — написала Львова-Белова в своём телеграм-канале.
Напомним, что в октябре 2024 года в Турции 18-летняя Екатерина Бурнашкина родила ребёнка в туалете аэропорта. Дочь она оставила прямо там, отправившись на паспортный контроль. Младенца нашла уборщица, доложившая обо всём руководству. Мать быстро нашли по камерам. Оказалось, что родила она от своего парня-студента, а о беременности даже не знала из-за лишнего веса. В феврале суд в Турции приговорил Бурнашкину к 15 годам лишения свободы.
Обложка © Telegram/ Мария Львова-Белова