Брошенную матерью в аэропорту Антальи новорождённую вернули в Россию

Девочка по имени Николь, оставленная своей матерью в туалете аэропорта Антальи, благополучно вернулась в Россию. Ситуация с ребёнком находилась под контролем российских властей на протяжении восьми месяцев. В РФ малышке оформили свидетельство о рождении. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Ребёнка, оставленного в аэропорту Антальи, вернули в Россию. Видео © Telegram/ Мария Львова-Белова

«Сегодня благополучно разрешилась ситуация, которая была на нашем контроле восемь месяцев. На Родину из Турции вернулась малышка Николь, которую в октябре прошлого года мама родила и оставила в аэропорту Антальи», — написала Львова-Белова в своём телеграм-канале.