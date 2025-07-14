В Турции освобождена российская туристка, бросившая ребёнка в туалете аэропорта Антальи

18-летняя Екатерина Бурнашкина, проведя 9 месяцев в турецкой тюрьме, вышла на свободу. Девушка намерена восстановить родительские права на свою дочь. Об этом сообщает агентство IHA.

После успешной апелляции Бурнашкина, изначально приговоренная турецким судом к 15 годам лишения свободы, была освобождена и вскоре сможет вернуться в Россию. В первом интервью после освобождения девушка говорит о желании воспитывать своего ребёнка, которого она бросила в аэропорту Антальи в октябре 2024 года.