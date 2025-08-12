Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 03:39

Оставившая дочь в аэропорту Антальи Бурнашкина будет участвовать в суде по опеке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Day Of Victory Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Day Of Victory Studio

Россиянка Екатерина Бурнашкина, ранее приговорённая к тюремному заключению в Турции за оставление новорождённого ребёнка в аэропорту Антальи в октябре 2024 года, планирует участвовать в судебном процессе, чтобы добиться опеки над своей дочерью Николь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Айшегюль Кюбра Полат.

Первоначально Бурнашкина была приговорена к 15 годам лишения свободы, однако позже дело было переквалифицировано на менее тяжкое обвинение. В июле текущего года россиянка была освобождена.

Сейчас она выражает намерение вернуть свою дочь. По словам адвоката, Екатерина планирует присутствовать на судебном заседании в России, где будет решаться вопрос об опеке над ребёнком.

Юрист оценил шансы россиянки вернуть дочь после скандала в аэропорту Турции
Юрист оценил шансы россиянки вернуть дочь после скандала в аэропорту Турции

Ранее Бурнашкина воссоединилась со своей семьёй в России. Хотя она и находилась в Турции дольше положенного срока, все вопросы с миграционной службой были успешно урегулированы. Напомним, осенью 2024 года российская туристка родила в туалете аэропорта Антальи и оставила новорождённую дочь. Девочку обнаружила уборщица. После оформления документов ребёнка вернули в Россию, где её удочерила приёмная семья.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar