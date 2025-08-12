Оставившая дочь в аэропорту Антальи Бурнашкина будет участвовать в суде по опеке

Россиянка Екатерина Бурнашкина, ранее приговорённая к тюремному заключению в Турции за оставление новорождённого ребёнка в аэропорту Антальи в октябре 2024 года, планирует участвовать в судебном процессе, чтобы добиться опеки над своей дочерью Николь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Айшегюль Кюбра Полат.

Первоначально Бурнашкина была приговорена к 15 годам лишения свободы, однако позже дело было переквалифицировано на менее тяжкое обвинение. В июле текущего года россиянка была освобождена.