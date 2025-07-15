Юрист оценил шансы россиянки вернуть дочь после скандала в аэропорту Турции

Россиянке, которая оставила новорождённую дочь в турецком аэропорту, будет трудно вернуть её даже через суд, особенно если органы опеки выступят против. Об этом заявил юрист Илья Русяев.

По его словам, биологической матери придётся не только доказать свою состоятельность как родителя, но и устранить сомнения относительно своего поступка. Сам факт оставления младенца в унитазе может восприниматься судом как признак недостаточной ответственности и угрозы интересам ребёнка, подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что малышка уже передана под временную опеку государства через институт гостевой приёмной семьи. Это означает, что интересы девочки находятся под защитой органов власти, а любые претензии биологической матери требуют юридической проверки. Однако суд может разрешить восстановление родительских прав при наличии доказательств изменения поведения и отношения к воспитанию ребёнка.