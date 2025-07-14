Опека Подмосковья возьмёт под защиту брошенную матерью в Турции девочку

Власти Московской области возьмут под свою защиту девочку, от которой мать пыталась избавиться в турецком аэропорту. Об этом сообщает 360.ru.

Девочка, названная Николь, была доставлена в Россию и по указанию губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва временно определена в семью в Павловском Посаде. В настоящее время о ней заботится 49-летняя Марина Макарова, опытная приёмная мать. Ребёнок обеспечен безопасностью и комфортом.

По данным телеканала, власти Подмосковья придают первостепенное значение благополучию детей, оказавшихся в трудных обстоятельствах. Представители органов опеки Богородского округа инициировали судебное разбирательство с целью лишения биологической матери родительских прав. Первое судебное слушание запланировано на 20 августа.

«Мы не можем доверить жизнь ребёнка тому, кто уже когда-то проявил подобное безразличие и жестокость. Но, конечно, решать будет суд. А мы, в свою очередь, будем следить за ситуацией и позаботимся о том, чтобы девочка росла в нормальной обстановке», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Девочка будет передана в постоянную приёмную семью в случае положительного решения суда.