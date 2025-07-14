Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 15:32

Опека Подмосковья возьмёт под защиту брошенную матерью в Турции девочку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Власти Московской области возьмут под свою защиту девочку, от которой мать пыталась избавиться в турецком аэропорту. Об этом сообщает 360.ru.

Девочка, названная Николь, была доставлена в Россию и по указанию губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва временно определена в семью в Павловском Посаде. В настоящее время о ней заботится 49-летняя Марина Макарова, опытная приёмная мать. Ребёнок обеспечен безопасностью и комфортом.

По данным телеканала, власти Подмосковья придают первостепенное значение благополучию детей, оказавшихся в трудных обстоятельствах. Представители органов опеки Богородского округа инициировали судебное разбирательство с целью лишения биологической матери родительских прав. Первое судебное слушание запланировано на 20 августа.

«Мы не можем доверить жизнь ребёнка тому, кто уже когда-то проявил подобное безразличие и жестокость. Но, конечно, решать будет суд. А мы, в свою очередь, будем следить за ситуацией и позаботимся о том, чтобы девочка росла в нормальной обстановке», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Девочка будет передана в постоянную приёмную семью в случае положительного решения суда.

«Сама буду растить»: Бросившая дочь в туалете Антальи россиянка хочет забрать её у приёмных родителей
«Сама буду растить»: Бросившая дочь в туалете Антальи россиянка хочет забрать её у приёмных родителей

Напомним, что в октябре 2024 года в Турции 18-летняя Екатерина Бурнашкина родила ребёнка в туалете аэропорта. Дочь девушка оставила прямо там, отправившись на паспортный контроль. Младенца нашла уборщица, доложившая обо всём руководству. Мать быстро нашли по камерам. Оказалось, что Екатерина родился от своего парня-студента, а о беременности даже не знала из-за лишнего веса. В феврале суд в Турции приговорил Бурнашкину к 15 годам лишения свободы. В июле её освободили.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar