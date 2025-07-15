«Сижу на успокоительных»: Приёмная мать в панике из-за освобождения бросившей дочь в туалете женщины
SHOT: Приёмная мать брошенной в туалете аэропорта девочки будет за неё бороться
Маленькая Николь с приёмной мамой Марией Марковой. Обложка © Telegram/ Воробьёв LIVE
Приёмная мать девочки, брошенной в туалете турецкого аэропорта, готова бороться за право воспитывать ребёнка. Об этом SHOT рассказала сама Мария Макарова.
По её словам, с самого утра она принимает успокоительные из-за стресса. Ей стало плохо после новости о том, что биологическую мать девочки, 19-летнюю Екатерину, выпустили из турецкой тюрьмы, и она едет за ребёнком.
Близкие Макаровых отметили, что у них благополучная семья, где оба приёмных ребенка окружены заботой и любовью.
Напомним, сегодня стало известно, что Екатерина Бурнашкина вышла на свободу. Мать планирует вернуть себе право опеки над дочерью. В октябре 2024 года в Турции она родила ребёнка в туалете аэропорта Антальи и бросила его там. Малышку обнаружила уборщица и сообщила обо всему руководству. Горе-мамашу быстро вычислили. Выяснилось, что родила она от своего парня-студента, а о беременности даже не подозревала из-за лишних килограммов.