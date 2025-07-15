«Сижу на успокоительных»: Приёмная мать в панике из-за освобождения бросившей дочь в туалете женщины

Приёмная мать девочки, брошенной в туалете турецкого аэропорта, готова бороться за право воспитывать ребёнка. Об этом SHOT рассказала сама Мария Макарова.

По её словам, с самого утра она принимает успокоительные из-за стресса. Ей стало плохо после новости о том, что биологическую мать девочки, 19-летнюю Екатерину, выпустили из турецкой тюрьмы, и она едет за ребёнком.