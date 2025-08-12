Встреча Путина и Трампа
Регион
12 августа, 03:12

Оставившая новорождённую дочь в аэропорту Антальи Бурнашкина вернулась в Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladfotograf

Гражданка Российской Федерации Екатерина Бурнашкина, ранее освобождённая из-под стражи в Турции, вернулась в Россию. Об этом во время общения с РИА Новости сообщила адвокат Айшегюль Кюбра Пола.

По словам адвоката, Бурнашкина беспрепятственно покинула территорию Турции и воссоединилась со своей семьёй в РФ. Хотя она и находилась в Турции дольше положенного срока, все вопросы с миграционной службой были успешно урегулированы.

Состояние здоровья 19-летней россиянки не вызывает опасений. Пола добавила, что Бурнашкина планирует принять участие в судебных заседаниях в России, посвящённых вопросу об опеке над её дочерью Николь.

Напомним, осенью прошлого года Екатерина Бурнашкина родила ребёнка в туалете воздушной гавани Антальи и оставила его там. Брошенную девочку обнаружила уборщица. Позднее новорождённую вернули на территорию РФ, где она попала в приёмную семью. После освобождения из тюрьмы в Турции Бурнашкина решила забрать ребёнка у приёмных родителей.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
