Оставившая новорождённую дочь в аэропорту Антальи Бурнашкина вернулась в Россию

Гражданка Российской Федерации Екатерина Бурнашкина, ранее освобождённая из-под стражи в Турции, вернулась в Россию. Об этом во время общения с РИА Новости сообщила адвокат Айшегюль Кюбра Пола.

По словам адвоката, Бурнашкина беспрепятственно покинула территорию Турции и воссоединилась со своей семьёй в РФ. Хотя она и находилась в Турции дольше положенного срока, все вопросы с миграционной службой были успешно урегулированы.