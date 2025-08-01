Туристы бросили 10-летнего сына в аэропорту Барселоны

Семейная пара из Испании оставила своего 10-летнего сына в аэропорту Барселоны, когда узнала, что его паспорт просрочен. Инцидент был описан координатором воздушного движения 31 июля, сообщила британская газета Daily Mail.

«Пара, предположительно, бросила своего 10-летнего сына в испанском аэропорту, чтобы отправиться на отдых, обнаружив, что срок действия его паспорта истёк», — говорится в материале.