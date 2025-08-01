Туристы бросили 10-летнего сына в аэропорту Барселоны
DM: Родители оставили 10-летнего сына в аэропорту Барселоны из-за паспорта
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Семейная пара из Испании оставила своего 10-летнего сына в аэропорту Барселоны, когда узнала, что его паспорт просрочен. Инцидент был описан координатором воздушного движения 31 июля, сообщила британская газета Daily Mail.
«Пара, предположительно, бросила своего 10-летнего сына в испанском аэропорту, чтобы отправиться на отдых, обнаружив, что срок действия его паспорта истёк», — говорится в материале.
По информации газеты, туристы бросили ребёнка одного, чтобы не опоздать на самолёт. Но справедливости рад стоит упомянуть, что они попросили родственника забрать мальчика. В итоге улететь им не удалось, их нашли и доставили в полицейский участок аэропорта.
А в октябре 2024 года в аэропорту Турции 18-летняя россиянка Екатерина Бурнашкина родила ребёнка в туалете и оставила его там, направившись к паспортному контролю. Новорождённого обнаружила уборщица, которая сообщила об этом администрации. Благодаря камерам видеонаблюдения мать быстро идентифицировали. Выяснилось, что ребёнок был от её парня-студента, а сама девушка не подозревала о беременности из-за избыточного веса. В феврале турецкий суд приговорил её к 15 годам тюрьмы, но в июле этого года она была освобождена.