Россиянка оставила годовалого малыша в машине, нагревшейся до +50°, а открыть дверь не смогла

В Свердловской области медики спасли годовалого ребёнка, который был заперт в раскалённой до +50° машине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Беспечная мама оставила малыша в запертом автомобиле под палящим солнцем. Погода была жаркой, воздух на улице прогрелся до +32, из-за чего всего за несколько минут температура в салоне достигла +50.

Когда женщина вернулась, обнаружила, что не может открыть дверь, и тут же позвонила в экстренную службу. На место оперативно выехала полиция, пожарные и скорая помощь. Спасатели поливали транспортное средство холодной водой, чтобы снизить температуру, в то время, как врачи пытались успокоить младенца, чтобы он не плакал.

Несмотря на опасную ситуацию, мама не сразу дала разрешение разбить окно дорогого автомобиля. Попытки открыть дверь не увенчались успехом, поэтому медики настояли на том, что ребёнка необходимо немедленно вызволить из жаркого салона. Пожарные выбили окно и малыша передали бригаде скорой.