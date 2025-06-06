Россиянка оставила годовалого малыша в машине, нагревшейся до +50°, а открыть дверь не смогла
В Свердловской области женщина оставила годовалого ребенка в раскалённой машине
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В Свердловской области медики спасли годовалого ребёнка, который был заперт в раскалённой до +50° машине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Беспечная мама оставила малыша в запертом автомобиле под палящим солнцем. Погода была жаркой, воздух на улице прогрелся до +32, из-за чего всего за несколько минут температура в салоне достигла +50.
Когда женщина вернулась, обнаружила, что не может открыть дверь, и тут же позвонила в экстренную службу. На место оперативно выехала полиция, пожарные и скорая помощь. Спасатели поливали транспортное средство холодной водой, чтобы снизить температуру, в то время, как врачи пытались успокоить младенца, чтобы он не плакал.
Несмотря на опасную ситуацию, мама не сразу дала разрешение разбить окно дорогого автомобиля. Попытки открыть дверь не увенчались успехом, поэтому медики настояли на том, что ребёнка необходимо немедленно вызволить из жаркого салона. Пожарные выбили окно и малыша передали бригаде скорой.
Зимой в России происходят обратные ситуации: иногда родители «забывают» детей и холодном автомобиле. Такой инцидент произошёл в феврале в Москве: прохожие нашли малышку в машине на Бескудниковском бульваре и забили тревогу. Сначала девочка укутывалась в куртку, а после вообще перестала реагировать на стук по стеклу. Очевидцы испугались, что девочка замерзает и вызвали скорую. Но всё закончилось благополучно.