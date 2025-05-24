Цена беспечности: За запертого в жару в машине питомца последует уголовное наказание
Юрист Георгиева: Штраф за запертого в жару в машине питомца достигает 15 тысяч
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Некоторые автовладельцы, казалось бы, забывают о своих четвероногих друзьях, запирая их в раскалённых салонах авто. Юрист по гражданским делам Алла Георгиева в беседе с RT строго предупреждает, что подобная беспечность – это не просто безответственность, а прямое нарушение закона, расцениваемое как жестокое обращение с животными.
За такое негуманное деяние предусмотрены как административные, так и уголовные санкции. Начнём с административной ответственности: за общее несоблюдение требований к содержанию питомцев водителю грозит предупреждение или денежное взыскание до 3 тысяч рублей. Однако, если животное заперто именно в знойную погоду, это уже квалифицируется как жестокость, и штраф может достигать 15 тысяч рублей.
Самые серьёзные последствия наступают, если из-за халатности владельца здоровью питомца причинен вред или он вовсе погиб. Здесь в дело вступает уголовный кодекс. За причинение страданий хозяину грозит штраф до 80 тысяч, либо обязательные или исправительные работы, ограничение свободы до года, или арест до шести месяцев. В случае летального исхода животного автовладельцу может быть назначено лишение свободы на срок до трёх лет. Суд, вынося решение, обязательно учтёт характеристику водителя, включая наличие предыдущих нарушений.
Ранее юрист рассказала, что за неправильную перевозку питомцев в автомобиле хозяевам также может грозить штраф. При этом кошек, грызунов, птичек и небольших собак следует катать в машине только в специальной переноске или клетке.