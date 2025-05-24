Цена беспечности: За запертого в жару в машине питомца последует уголовное наказание

Некоторые автовладельцы, казалось бы, забывают о своих четвероногих друзьях, запирая их в раскалённых салонах авто. Юрист по гражданским делам Алла Георгиева в беседе с RT строго предупреждает, что подобная беспечность – это не просто безответственность, а прямое нарушение закона, расцениваемое как жестокое обращение с животными.

За такое негуманное деяние предусмотрены как административные, так и уголовные санкции. Начнём с административной ответственности: за общее несоблюдение требований к содержанию питомцев водителю грозит предупреждение или денежное взыскание до 3 тысяч рублей. Однако, если животное заперто именно в знойную погоду, это уже квалифицируется как жестокость, и штраф может достигать 15 тысяч рублей.

Самые серьёзные последствия наступают, если из-за халатности владельца здоровью питомца причинен вред или он вовсе погиб. Здесь в дело вступает уголовный кодекс. За причинение страданий хозяину грозит штраф до 80 тысяч, либо обязательные или исправительные работы, ограничение свободы до года, или арест до шести месяцев. В случае летального исхода животного автовладельцу может быть назначено лишение свободы на срок до трёх лет. Суд, вынося решение, обязательно учтёт характеристику водителя, включая наличие предыдущих нарушений.