Суд не увидел злого умысла в действиях оставившей ребёнка в аэропорту Антальи

В турецкой Анталье суд принял решение об освобождении из-под стражи россиянки Екатерины Бурнашкиной, первоначально осуждённой на 15 лет. Адвокат Айшегюль Кюбра Полат сообщила агентству РИА «Новости», что статья обвинения была пересмотрена, и отбытый срок был зачтён.

В феврале суд по тяжким уголовным делам Антальи признал Бурнашкину виновной в покушении на убийство близкого родственника и приговорил её к 15 годам лишения свободы. Обвинение было связано с инцидентом, произошедшим в октябре 2024 года, когда 18-летняя девушка оставила новорождённую дочь в туалете аэропорта. Бабушка ребёнка Елена была оправдана. Полат подчеркнула, что первоначальное решение суда являлось крайне суровым, так как в аналогичных случаях матерей обвиняют в оставлении ребёнка в опасности, что, в соответствии с турецким законодательством, влечёт за собой наказание от трёх месяцев до двух лет лишения свободы.

По словам Полат, судебное заседание, состоявшееся 9 июля, было более продолжительным и детальным, чем предыдущее. Судья, в отличие от первого заседания, проявил больше внимания к деталям дела и тщательно выслушал объяснения Бурнашкиной. Екатерина повторила свою версию событий, изложенную ранее. В итоге судья отменил первоначальный приговор, придя к выводу об отсутствии злого умысла и покушения на убийство. Преступление было квалифицировано как оставление ребёнка в опасности, что предусматривает гораздо более мягкое наказание. Суд постановил освободить Бурнашкину, учитывая время, проведённое ею в заключении.