Под Петербургом дачница отбилась от насильника кочергой

В СНТ «Северный Кировец» Ленинградской области на дачницу набросился насильник. Женщине удалось отбиться от преступника при помощи кочерги. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке» .

Злоумышленник прошёл в открытую калитку к одинокой женщине, набросился на неё, изорвал одежду и избил. Чтобы спастись, дачница начала кусаться, а затем взяла попавшуюся под руки кочергу и нанесла по насильнику несколько ударов. Мужчина сбежал с места преступления, полиция его до сих пор ищет.