15 сентября, 13:44

Под Петербургом дачница отбилась от насильника кочергой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HTWE

В СНТ «Северный Кировец» Ленинградской области на дачницу набросился насильник. Женщине удалось отбиться от преступника при помощи кочерги. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Злоумышленник прошёл в открытую калитку к одинокой женщине, набросился на неё, изорвал одежду и избил. Чтобы спастись, дачница начала кусаться, а затем взяла попавшуюся под руки кочергу и нанесла по насильнику несколько ударов. Мужчина сбежал с места преступления, полиция его до сих пор ищет.

Ранее в Санкт-Петербурге клиент изнасиловал массажистку во время сеанса. По её описанию, злоумышленнику примерно 30 лет, он имеет рост около 170 сантиметров, нормального телосложения, с тёмными волосами.

