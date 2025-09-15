Под Петербургом дачница отбилась от насильника кочергой
В СНТ «Северный Кировец» Ленинградской области на дачницу набросился насильник. Женщине удалось отбиться от преступника при помощи кочерги. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Злоумышленник прошёл в открытую калитку к одинокой женщине, набросился на неё, изорвал одежду и избил. Чтобы спастись, дачница начала кусаться, а затем взяла попавшуюся под руки кочергу и нанесла по насильнику несколько ударов. Мужчина сбежал с места преступления, полиция его до сих пор ищет.
Ранее в Санкт-Петербурге клиент изнасиловал массажистку во время сеанса. По её описанию, злоумышленнику примерно 30 лет, он имеет рост около 170 сантиметров, нормального телосложения, с тёмными волосами.