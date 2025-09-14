Единый день голосования
14 сентября, 13:05

Мужчина изнасиловал спящую пенсионерку и сбежал с её пижамными штанами

Metro: В Бруклине мужчина проник в дом к пожилой женщине и изнасиловал её во сне

Обложка © freepik/rawpixel.com

В бруклинском районе Нью-Йорка совершено жестокое преступление: 43-летний мужчина проник в частный дом через кухонное окно и напал на 71-летнюю женщину во время сна. Как сообщает Metro, злоумышленник не только совершил сексуальное насилие над пожилой жертвой, но и прихватил её личные вещи — пижамные штаны.

Согласно официальному заявлению полиции, преступник использовал удушение для подавления сопротивления жертвы, совершил сексуальные действия насильственного характера и незамедлительно скрылся с места преступления. Однако уже утром следующего дня подозреваемый был задержан правоохранительными органами.

Расследование установило, что он является рецидивистом с обширной историей сексуальных преступлений. Помимо данного инцидента, мужчина также обвиняется в домогательствах к другой женщине.

В настоящее время ему предъявлен расширенный список уголовных обвинений, включающий: изнасилование, умышленное убийство и незаконное проникновение в жилище с кражей. Материалы дела переданы в прокуратуру для дальнейшего судебного рассмотрения.

Ранее Life.ru сообщил об инциденте в штате Теннесси, где мужчина совершил сексуальное насилие над женщиной, которая потеряла сознание неподалеку от церкви. Как следует из материалов полиции, злоумышленник поднял беззащитную жертву, отнёс её на землю и неоднократно совершал над ней насильственные действия сексуального характера.

