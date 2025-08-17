Прохожий изнасиловал женщину, упавшую в обморок возле церкви

В американском штате Теннесси мужчина изнасиловал женщину, упавшую в обморок перед церковью. Как сообщает издание People со ссылкой на полицию Нэшвилла, жертва погибла.

Инцидент произошёл вечером 14 августа. Камеры наблюдения зафиксировали, как сильно опьяневшая жертва опустилась на церковные ступени, после чего к ней подошёл 39-летний подозреваемый. Согласно полицейскому отчёту, мужчина поднял беспомощную женщину, перенёс на землю и совершил многократные сексуальные насильственные действия.

Преступление было прервано случайными свидетелями — проезжавшими пожарными, которые задержали насильника до прибытия правоохранителей. Несмотря на срочную госпитализацию, пострадавшая скончалась в медицинском учреждении. Личность погибшей пока не установлена — для опознания используются методы дактилоскопии.