13 августа, 19:20

Бездомный психопат убил беременную женщину и насадил на кол голову её мужа

The Age: В Мельбурне бездомный убил беременную женщину и обезглавил её мужа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jakub Krechowicz

В Мельбурне бездомный мужчина с немыслимой жесткостью расправился с семейной парой. Об этом сообщает австралийское издание The Age.

«Кармы нет в меню» и «Мясо – убийство» — такие надписи оставил преступник на стенах дома, где были обнаружены тела 39-летней Афины Георгопулос (на момент смерти беременной) и её 50-летнего мужа Эндрю Ганна. Мужчина был обезглавлен, а его голову убийца насадил на кол.

Подозреваемый — 34-летний бездомный — был задержан полицией на железнодорожном вокзале спустя несколько часов после обнаружения тел. По данным The Age, на его одежде обнаружили следы крови. Хотя следствие предполагает, что убийца мог быть знаком с жертвами, мотивы и обстоятельства преступления пока остаются неясными.

В начале месяца стало известно о другом диком случае из Португалии. Там 29-летний студент университета убил иностранца, отрезал жертве голову, завернул её в фольгу, убрал в рюкзак и понёс в больницу. Там его и задержали полицейские, молодой человек не стал отрицать содеянного.

Юрий Лысенко
