Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 14:01

Лифт отсёк голову 35-летнему хирургу в больнице

The Mirror: В США лифт оторвал голову 35-летнему хирургу на глазах у коллеги

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

В больнице американского города Хьюстон погиб 35-летний хирург Хитоши Никайдо. Как сообщает The Mirror, лифт оторвал ему голову на глазах у напуганной коллеги.

Несчастный случай произошёл в госпитале святого Иосифа. Врач хотел зайти в кабину на втором этаже, но двери лифта неожиданно закрылись и зажали его плечи. Конструкция из-за неисправности начала подниматься и мужчине оторвало голову.

Коллега умершего провела с его телом 20 минут в закрытом пространстве, пока её не освободили пожарные. После случавшегося ей потребовалась медицинская помощь. Есть вероятность, что пострадавшая получила психологическую травму.

После расследования выяснилось, что в обслуживании лифта было допущено 22 нарушения. Кроме того, проверку техники просрочили на месяц.

В Калининграде в жилом доме рухнул лифт с людьми
В Калининграде в жилом доме рухнул лифт с людьми

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге грузчику проломило голову дверями лифта. Инцидент произошёл во время его смены: мужчина переносил товар в складские помещения на другом этаже, используя грузовой лифт. В какой-то момент двери начали закрываться преждевременно и зажали ему голову. От полученных травм 65-летний работник скончался на месте.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar