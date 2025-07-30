Лифт отсёк голову 35-летнему хирургу в больнице
The Mirror: В США лифт оторвал голову 35-летнему хирургу на глазах у коллеги
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В больнице американского города Хьюстон погиб 35-летний хирург Хитоши Никайдо. Как сообщает The Mirror, лифт оторвал ему голову на глазах у напуганной коллеги.
Несчастный случай произошёл в госпитале святого Иосифа. Врач хотел зайти в кабину на втором этаже, но двери лифта неожиданно закрылись и зажали его плечи. Конструкция из-за неисправности начала подниматься и мужчине оторвало голову.
Коллега умершего провела с его телом 20 минут в закрытом пространстве, пока её не освободили пожарные. После случавшегося ей потребовалась медицинская помощь. Есть вероятность, что пострадавшая получила психологическую травму.
После расследования выяснилось, что в обслуживании лифта было допущено 22 нарушения. Кроме того, проверку техники просрочили на месяц.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге грузчику проломило голову дверями лифта. Инцидент произошёл во время его смены: мужчина переносил товар в складские помещения на другом этаже, используя грузовой лифт. В какой-то момент двери начали закрываться преждевременно и зажали ему голову. От полученных травм 65-летний работник скончался на месте.