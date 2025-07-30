Лифт отсёк голову 35-летнему хирургу в больнице

В больнице американского города Хьюстон погиб 35-летний хирург Хитоши Никайдо. Как сообщает The Mirror, лифт оторвал ему голову на глазах у напуганной коллеги.

Несчастный случай произошёл в госпитале святого Иосифа. Врач хотел зайти в кабину на втором этаже, но двери лифта неожиданно закрылись и зажали его плечи. Конструкция из-за неисправности начала подниматься и мужчине оторвало голову.

Коллега умершего провела с его телом 20 минут в закрытом пространстве, пока её не освободили пожарные. После случавшегося ей потребовалась медицинская помощь. Есть вероятность, что пострадавшая получила психологическую травму.

После расследования выяснилось, что в обслуживании лифта было допущено 22 нарушения. Кроме того, проверку техники просрочили на месяц.