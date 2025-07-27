В Калининграде в жилом доме рухнул лифт с людьми
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В Калининграде произошло падение лифта с пятью людьми в кабине, один человек пострадал. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
«Прокуратура проводит проверку по факту падения лифта в многоквартирном доме. По предварительной информации, 26 июля текущего года, в вечернее время в многоквартирном доме по улице Фермора в Калининграде произошло падение лифта, в котором находились пять человек, один из них получил травму ноги», — говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.
В ходе проверки специалисты оценят работу управляющей компании и соблюдение норм безопасности при эксплуатации лифтового оборудования. Инцидент произошёл в жилом доме на улице Фермора.
Ранее LIfe.ru сообщал, что в Москве в жилом доме на улице Льва Яшина (район Некрасовка) произошло ЧП: лифт с восемью людьми рухнул в шахту с 7 этажа. К счастью, аварийная защита активировалась на 3 этаже. Одна из пассажирок получила переломы.