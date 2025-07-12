Грузовой лифт насмерть придавил подростка, работавшего на предприятии в Дагестане
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Прокуратура Дагестана сообщила о гибели подростка в Махачкале. Несчастный случай произошёл на предприятии, где на несовершеннолетнего работника упал грузовой лифт.
«В лифтовой шахте коммерческого объекта по проспекту Акушинского города Махачкалы грузовой лифт придавил несовершеннолетнего рабочего 2008 года рождения», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
В Махачкале грузовой лифт насмерть придавил подростка. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Дагестан
Инцидент произошёл 11 июля в лифтовой шахте на проспекте Акушинского в Махачкале. Прокуратура Кировского района города проводит надзорные мероприятия. Проверяется соблюдение законодательства об охране труда и техническое состояние лифтового оборудования. Также следователи выясняют, на каком основании подросток работал на объекте.
В Дагестане зафиксировано уже несколько ЧП, связанных с лифтовым оборудованием. Ранее в Махачкале в одном из многоквартирных домов на улице Гапцахская рухнул лифт с 12-го этажа. В кабине находились мужчина, женщина и дети — все получили травмы. Происшествие произошло из-за технической неисправности.