Грузовой лифт насмерть придавил подростка, работавшего на предприятии в Дагестане

Прокуратура Дагестана сообщила о гибели подростка в Махачкале. Несчастный случай произошёл на предприятии, где на несовершеннолетнего работника упал грузовой лифт.

«В лифтовой шахте коммерческого объекта по проспекту Акушинского города Махачкалы грузовой лифт придавил несовершеннолетнего рабочего 2008 года рождения», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

В Махачкале грузовой лифт насмерть придавил подростка. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Дагестан

Инцидент произошёл 11 июля в лифтовой шахте на проспекте Акушинского в Махачкале. Прокуратура Кировского района города проводит надзорные мероприятия. Проверяется соблюдение законодательства об охране труда и техническое состояние лифтового оборудования. Также следователи выясняют, на каком основании подросток работал на объекте.