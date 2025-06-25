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25 июня, 12:16

Лифт с детьми сорвался с 12-го этажа жилой многоэтажки в Махачкале

SHOT: В Махачкале лифт с детьми в кабине упал с 12-го этажа

В Махачкале в многоквартирном доме с высоты 12-го этажа рухнул лифт. Внутри, предварительно, находились дети, сообщает SHOT.

В Махачкале с 12 этажа рухнул лифт с детьми. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в многоэтажке на улице Гапцахская. В том же жилом комплексе, где три месяца назад, 25 марта, произошёл взрыв газа.

В результате падения лифта пострадали мужчина, женщина и дети. По предварительной информации, все находившиеся в подъёмнике получили травмы. На место происшествия направлены экстренные службы.
Лифт с девушкой внутри рухнул с седьмого этажа во Владивостоке
Лифт с девушкой внутри рухнул с седьмого этажа во Владивостоке

Ранее в Астрахани произошло ЧП с падением лифта в жилом доме, в результате чего пострадал ребёнок. Инцидент случился, когда кабина внезапно упала с шестого этажа, но была остановлена аварийной системой.

Обложка © Telegram / SHOT

Мария Любицкая
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