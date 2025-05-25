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Регион
25 мая, 15:20

В многоэтажке в Астрахани рухнул лифт с семьёй, пострадал ребёнок

СК: В Астрахани упал лифт с высоты шестого этажа, пострадал ребёнок

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Anton Pentegov

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Anton Pentegov

Лифт упал с высоты шестого этажа в жилом доме в Астрахани, ребёнок получил ушиб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«Произошло падение лифта с высоты шестого этажа, сработала аварийная остановка. В лифте находилось местная жительница со своим супругом, двумя детьми в возрасте 4 и 7 лет, а также братом. 7-летний мальчик получил ушиб ноги»,рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за обслуживание дома.

В Петербурге хулиган распылил газ из баллончика в лифте, где ехали глухонемые
В Петербурге хулиган распылил газ из баллончика в лифте, где ехали глухонемые

Ранее в Санкт-Петербурге грузчику раздавило голову дверями лифта. От полученных травм 65-летний работник скончался на месте.

Полина Никифорова
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