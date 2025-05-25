В многоэтажке в Астрахани рухнул лифт с семьёй, пострадал ребёнок
СК: В Астрахани упал лифт с высоты шестого этажа, пострадал ребёнок
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Лифт упал с высоты шестого этажа в жилом доме в Астрахани, ребёнок получил ушиб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
«Произошло падение лифта с высоты шестого этажа, сработала аварийная остановка. В лифте находилось местная жительница со своим супругом, двумя детьми в возрасте 4 и 7 лет, а также братом. 7-летний мальчик получил ушиб ноги», — рассказали в ведомстве.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за обслуживание дома.
Ранее в Санкт-Петербурге грузчику раздавило голову дверями лифта. От полученных травм 65-летний работник скончался на месте.