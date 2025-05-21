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21 мая, 07:27

В Петербурге хулиган распылил газ из баллончика в лифте, где ехали глухонемые

Неизвестный в лифте. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Неизвестный в лифте. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Санкт-Петербурге расследуют обстоятельства происшествия, связанного с хулиганством. По данным 78.ru, 44-летний безработный местный житель распылил газ из баллончика в кабине лифта дома №6 на Ивановской улице Невского района Северной столицы. В результате его действий пострадала группа глухонемых людей.

Как удалось установить прибывшим на место ЧП сотрудникам полиции, перед вышеописанными событиями у мужчины возник конфликт с пострадавшими. После использования баллончика злоумышленник скрылся. Однако правоохранительным органам удалось его оперативно задержать и направить в изолятор.

Пострадавшие, получившие химические ожоги глаз, обратились за медицинской помощью. После их отпустили из поликлиники в удовлетворительном состоянии. В полиции их опросили при помощи сурдопереводчика.

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Ранее в Санкт-Петербурге хулиган совершил непристойный поступок, справив нужду в непосредственной близости от мемориала Вечного огня на Марсовом поле. После этого он в спешке ретировался с площади.

Борис Эльфанд
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