В Петербурге хулиган распылил газ из баллончика в лифте, где ехали глухонемые

В Санкт-Петербурге расследуют обстоятельства происшествия, связанного с хулиганством. По данным 78.ru, 44-летний безработный местный житель распылил газ из баллончика в кабине лифта дома №6 на Ивановской улице Невского района Северной столицы. В результате его действий пострадала группа глухонемых людей.

Как удалось установить прибывшим на место ЧП сотрудникам полиции, перед вышеописанными событиями у мужчины возник конфликт с пострадавшими. После использования баллончика злоумышленник скрылся. Однако правоохранительным органам удалось его оперативно задержать и направить в изолятор.

Пострадавшие, получившие химические ожоги глаз, обратились за медицинской помощью. После их отпустили из поликлиники в удовлетворительном состоянии. В полиции их опросили при помощи сурдопереводчика.