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Регион
9 мая, 00:46

Полиция задержала подростков, катавшихся по сгоревшему «Крокусу» на самокате

Полицейский автомобиль. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Полицейский автомобиль. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Сотрудники полиции установили личности и задержали подростков, которые проникли на территорию сгоревшего зала «Крокус Сити Холла» в Подмосковье. О поимке хулиганов сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлены двое подростков 2009 года рождения, один из которых катался на электросамокате, а второй осуществлял видеосъёмку», — подчеркнула генерал.

На данный момент оба подростка доставлены в следственный отдел.

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Напомним, подростки устроили заезд на самокатах с огнетушителем в сгоревшем после теракта здании концертного зала и выложили видео в TikTok. Возмущённые пользователи заметили, что на самокатах видны прокатные номера, и потребовали от сервиса аренды разыскать юных нарушителей.

Тимур Хингеев
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