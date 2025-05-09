Полиция задержала подростков, катавшихся по сгоревшему «Крокусу» на самокате
Полицейский автомобиль. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526
Сотрудники полиции установили личности и задержали подростков, которые проникли на территорию сгоревшего зала «Крокус Сити Холла» в Подмосковье. О поимке хулиганов сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Установлены двое подростков 2009 года рождения, один из которых катался на электросамокате, а второй осуществлял видеосъёмку», — подчеркнула генерал.
На данный момент оба подростка доставлены в следственный отдел.
Напомним, подростки устроили заезд на самокатах с огнетушителем в сгоревшем после теракта здании концертного зала и выложили видео в TikTok. Возмущённые пользователи заметили, что на самокатах видны прокатные номера, и потребовали от сервиса аренды разыскать юных нарушителей.