Полиция задержала подростков, катавшихся по сгоревшему «Крокусу» на самокате

Сотрудники полиции установили личности и задержали подростков, которые проникли на территорию сгоревшего зала «Крокус Сити Холла» в Подмосковье. О поимке хулиганов сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлены двое подростков 2009 года рождения, один из которых катался на электросамокате, а второй осуществлял видеосъёмку», — подчеркнула генерал.

На данный момент оба подростка доставлены в следственный отдел.