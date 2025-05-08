Ржали взахлёб: Подростки устроили гонки в сгоревшем «Крокусе» и пародировали пожарных
Подростки устроили гонки на самокатах и с огнетушителем в сгоревшем «Крокусе»
Два подростка устроили заезд на самокатах с огнетушителем в сгоревшем после теракта здании концертного зала «Крокус Сити Холл» и выложили видео в TikTok.
Гонки на самокатах в сгоревшем «Крокусе». Видео © TikTok
На распространившихся в соцсетях кадрах видно, что подростки проникли в здание, где год назад погибли почти 150 человек. Они катались на самокатах, пародировали пожарных с огнетушителем, захлёбываясь от смеха.
Возмущенные пользователи заметили, что на самокатах видны прокатные номера, и потребовали от сервиса аренды разыскать юных нарушителей.
Напомним, террористический акт в «Крокусе» произошёл 22 марта 2024 года. Вооружённые автоматами боевики начали стрелять по собравшимся в концертном зале Красногорска людям и подожгли зрительский зал. В результате атаки погибли 145 человек. Следствие по делу продолжается, выясняются все обстоятельства трагедии и круг причастных к ней лиц.
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