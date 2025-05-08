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Регион
8 мая, 13:44

Ржали взахлёб: Подростки устроили гонки в сгоревшем «Крокусе» и пародировали пожарных

Подростки устроили гонки на самокатах и с огнетушителем в сгоревшем «Крокусе»

Два подростка устроили заезд на самокатах с огнетушителем в сгоревшем после теракта здании концертного зала «Крокус Сити Холл» и выложили видео в TikTok.

Гонки на самокатах в сгоревшем «Крокусе». Видео © TikTok

На распространившихся в соцсетях кадрах видно, что подростки проникли в здание, где год назад погибли почти 150 человек. Они катались на самокатах, пародировали пожарных с огнетушителем, захлёбываясь от смеха.

Возмущенные пользователи заметили, что на самокатах видны прокатные номера, и потребовали от сервиса аренды разыскать юных нарушителей.

Напомним, террористический акт в «Крокусе» произошёл 22 марта 2024 года. Вооружённые автоматами боевики начали стрелять по собравшимся в концертном зале Красногорска людям и подожгли зрительский зал. В результате атаки погибли 145 человек. Следствие по делу продолжается, выясняются все обстоятельства трагедии и круг причастных к ней лиц.

Путь в рай заказан: Террористу из «Крокуса» могли отрезать ухо с сакральной целью
Путь в рай заказан: Террористу из «Крокуса» могли отрезать ухо с сакральной целью
Обложка ©

TikTok

Оксана Попова
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