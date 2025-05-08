Ржали взахлёб: Подростки устроили гонки в сгоревшем «Крокусе» и пародировали пожарных

Два подростка устроили заезд на самокатах с огнетушителем в сгоревшем после теракта здании концертного зала «Крокус Сити Холл» и выложили видео в TikTok.

Гонки на самокатах в сгоревшем «Крокусе». Видео © TikTok

На распространившихся в соцсетях кадрах видно, что подростки проникли в здание, где год назад погибли почти 150 человек. Они катались на самокатах, пародировали пожарных с огнетушителем, захлёбываясь от смеха.

Возмущенные пользователи заметили, что на самокатах видны прокатные номера, и потребовали от сервиса аренды разыскать юных нарушителей.