Мужчина справил нужду у Вечного огня на Марсовом поле

В Санкт-Петербурге у мемориала Вечного огня на Марсовом поле неустановленный мужчина совершил непристойный поступок, справив нужду в непосредственной близости от места памяти. Об этом сообщает сайт MK.Ru со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, нарушитель справил нужду возле Вечного огня, а затем быстро сбежал с площади. В настоящее время полиция Центрального района Петербурга занята поисками хулигана. Уточняется, что мужчина помочился рядом с Вечным огнём, а не прямо в жерло, откуда идёт пламя.