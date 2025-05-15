Мужчина справил нужду у Вечного огня на Марсовом поле
Марсово поле. Обложка © Wikipedia
В Санкт-Петербурге у мемориала Вечного огня на Марсовом поле неустановленный мужчина совершил непристойный поступок, справив нужду в непосредственной близости от места памяти. Об этом сообщает сайт MK.Ru со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным источника, нарушитель справил нужду возле Вечного огня, а затем быстро сбежал с площади. В настоящее время полиция Центрального района Петербурга занята поисками хулигана. Уточняется, что мужчина помочился рядом с Вечным огнём, а не прямо в жерло, откуда идёт пламя.
Кстати, первый Вечный огонь в СССР был зажжён именно на Марсовом поле — в 1957 году.
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