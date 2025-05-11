СК проверит выдачу гражданства детям, растоптавшим георгиевскую ленту в Обнинске

Следственный комитет России намерен изучить законность получения российского гражданства родителями детей, которые растоптали георгиевскую ленту в Обнинске. Об этом сообщает пресс-служба СК в своём телеграм-канале.

В городе Обнинске несовершеннолетние, родители которых только недавно смогли получить российское гражданство, осквернили георгиевскую ленту на территории ЖК «Космос 2.0» на улице Табулевича. По словам местных жителей, два мальчика не живут в данном ЖК и в тот день приходили к кому-то в гости. На вид детям 8 и 10 лет.

«По данному факту СУ СК России по Калужской области проводится проверка по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России). Также следственными органами в рамках расследования уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность) будет дана правовая оценка законности получения российского гражданства родителями несовершеннолетних», — сказано в публикации.

Малолетние осквернители в настоящее время установлены и вместе со своими родителями отвечают на вопросы следствия. После случившегося они раскаялись и извинились за содеянное. Ситуация находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.

«Мне за своего ребёнка очень стыдно. Я не знаю, как попросить прощения. <...> Извините, пожалуйста, меня и моего ребёнка за наш поступок», — сказала мать одного из мальчиков, отметив, что уже объяснила сыну неправильность его поведения.