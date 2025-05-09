Неизвестные срезали ленты на венках от России и Белоруссии, возложенных в Дахау

На территории бывшего стрельбища СС «Хебертсхаузен» под Мюнхеном, рядом с мемориалом бывшего концлагеря Дахау, неизвестные срезали ленты с венков, возложенных от имени России и Белоруссии. Об этом сообщили журналистам ТАСС в посольстве РФ в Германии.

Венки были установлены 6 мая в рамках траурных мероприятий, посвящённых памяти советских военнопленных, расстрелянных в 1941–1942 годах, и красноармейцев, убитых в 1944-м. В церемонии приняли участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул РФ в Бонне Олег Красницкий, представители белорусского консульства в Мюнхене, сотрудники российских дипмиссий, представители Русской православной церкви, соотечественники и жители Германии.