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Регион
9 мая, 17:18

Неизвестные срезали ленты на венках от России и Белоруссии, возложенных в Дахау

Памятные мероприятия в Хебертсхаузене и Дахау 6 мая. Фото © Посольство России в Германии

Памятные мероприятия в Хебертсхаузене и Дахау 6 мая. Фото © Посольство России в Германии

На территории бывшего стрельбища СС «Хебертсхаузен» под Мюнхеном, рядом с мемориалом бывшего концлагеря Дахау, неизвестные срезали ленты с венков, возложенных от имени России и Белоруссии. Об этом сообщили журналистам ТАСС в посольстве РФ в Германии.

Венки были установлены 6 мая в рамках траурных мероприятий, посвящённых памяти советских военнопленных, расстрелянных в 1941–1942 годах, и красноармейцев, убитых в 1944-м. В церемонии приняли участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул РФ в Бонне Олег Красницкий, представители белорусского консульства в Мюнхене, сотрудники российских дипмиссий, представители Русской православной церкви, соотечественники и жители Германии.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 9 мая была задержана пожилая жительница Киева Галина Савченко, которая пришла в праздник возложить цветы в парке Славы. Отец женщины погиб при освобождении Сталинграда.

Марина Фещенко
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