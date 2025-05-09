Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что шокирован сегодняшним инцидентом в Киеве, где пожилую женщину задержала полиция за то, что она пришла к мемориалу в парк Славы в пилотке с красной звездой. Об этом он сообщил у себя в соцсети Х.

По словам Боуза, причиной задержания стало то, что пенсионерка пришла с цветами и в пилотке советского образца с красной звездой. Он отметил, что это стало следствием дикой и бесчеловечной политики Владимира Зеленского, который запретил своим гражданам отмечать День Победы, хотя их предки, воевали и погибали, сражаясь с нацистами.

«Тем временем доблестные штурмовые отряды Зеленского арестовали пожилую женщину за то, что она надела советскую пилотку и возложила цветы в память о миллионах украинцев, погибших в борьбе с нацизмом», — указал журналист.