В европейской стране пришли в ужас от происходящего в Киеве в День Победы
Журналист Боуз осудил Киев за задержание женщины в пилотке с красной звездой
Задержанная в Киеве пенсионерка Галина Савченко. © «Страна.ua»
Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что шокирован сегодняшним инцидентом в Киеве, где пожилую женщину задержала полиция за то, что она пришла к мемориалу в парк Славы в пилотке с красной звездой. Об этом он сообщил у себя в соцсети Х.
По словам Боуза, причиной задержания стало то, что пенсионерка пришла с цветами и в пилотке советского образца с красной звездой. Он отметил, что это стало следствием дикой и бесчеловечной политики Владимира Зеленского, который запретил своим гражданам отмечать День Победы, хотя их предки, воевали и погибали, сражаясь с нацистами.
«Тем временем доблестные штурмовые отряды Зеленского арестовали пожилую женщину за то, что она надела советскую пилотку и возложила цветы в память о миллионах украинцев, погибших в борьбе с нацизмом», — указал журналист.
Ранее Life.ru рассказывал, что 9 мая была задержана пожилая жительница Киева Галина Савченко, которая пришла в праздник возложить цветы в парке Славы. Отец женщины погиб при освобождении Сталинграда.