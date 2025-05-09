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9 мая, 14:45

В европейской стране пришли в ужас от происходящего в Киеве в День Победы

Журналист Боуз осудил Киев за задержание женщины в пилотке с красной звездой

Задержанная в Киеве пенсионерка Галина Савченко. © «Страна.ua»

Задержанная в Киеве пенсионерка Галина Савченко. © «Страна.ua»

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что шокирован сегодняшним инцидентом в Киеве, где пожилую женщину задержала полиция за то, что она пришла к мемориалу в парк Славы в пилотке с красной звездой. Об этом он сообщил у себя в соцсети Х.

По словам Боуза, причиной задержания стало то, что пенсионерка пришла с цветами и в пилотке советского образца с красной звездой. Он отметил, что это стало следствием дикой и бесчеловечной политики Владимира Зеленского, который запретил своим гражданам отмечать День Победы, хотя их предки, воевали и погибали, сражаясь с нацистами.

«Тем временем доблестные штурмовые отряды Зеленского арестовали пожилую женщину за то, что она надела советскую пилотку и возложила цветы в память о миллионах украинцев, погибших в борьбе с нацизмом», — указал журналист.

В Киеве полиция запретила женщине у Вечного огня включать песню «День Победы»
В Киеве полиция запретила женщине у Вечного огня включать песню «День Победы»

Ранее Life.ru рассказывал, что 9 мая была задержана пожилая жительница Киева Галина Савченко, которая пришла в праздник возложить цветы в парке Славы. Отец женщины погиб при освобождении Сталинграда.

Владимир Озеров
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