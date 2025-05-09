В Киеве полиция задержала пожилую женщину за появление в общественном месте в пилотке с красной звездой, сообщает украинский телеканал «Новости.LIVE». Инцидент произошёл в парке Славы, куда бабушка пришла возложить цветы. По информации телеканала, она была доставлена в Печерский райотдел полиции.

Пожилую женщину задержали в Киеве из-за советской символики. Видео © украинские соцсети

Во время задержания женщина отказалась снимать головной убор. В эмоциональном обращении к полицейским она заявила, что их символику видно, и что её неоднократно задерживали ранее, после чего приносили извинения.

«А вашу свастику видно, буду требовать, чтобы вас на передовую. Вы меня гоните. Я там [в райотделе] была уже шесть раз, и потом передо мной извиняются, прощения просят», — отчитала полицейских женщина.

По данным украинского издания «Страна.ua», задержанная ежегодно приходит к памятникам советским воинам. В 2024 году она уже была задержана за появление на мероприятии в советской военной форме.

После событий 2014 года, когда в стране произошёл государственный переворот, был принят закон, осуждающий коммунистический и национал-социалистический тоталитарные режимы. С этого момента на Украине началась кампания по борьбе с символами, памятниками и праздниками, связанными с советским прошлым.

День победы во Второй мировой войне был перенесён с 9 на 8 мая, а 9 мая стало Днём Европы. Однако многие украинцы продолжают отмечать День Победы именно 9 мая.