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9 мая, 10:39

Немцев задушили, и тебя задушим: Аккаунт Зеленского в Telegram засыпали подарками к 9 Мая

Пользователи Telegram массово дарят Зеленскому символ РККА — красную звезду

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Официальный телеграм-аккаунт Владимира Зеленского наводнили подарки в честь 9 Мая. Пользователи шлют киевскому главарю красную звезду — символ Красной армии, — и другие презенты. Всё это сопровождается пожеланиями людей, многие из которых вряд ли обрадуют экс-юмориста.

«С Днём Победы, чепуха, немцев задушили и тебя задушим, наркоша», — написано под одним из подарков.

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Похоже, что с инициативой праздновать День Европы вместо Дня Победы у Киева не пошло — сегодня в украинском сегменте Google на первое место вышел запрос «День Победы». Граждане Украины ищут открытки, поздравления и трансляции Парада с Красной площади в Москве.

Юрий Лысенко
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