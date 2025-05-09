Немцев задушили, и тебя задушим: Аккаунт Зеленского в Telegram засыпали подарками к 9 Мая
Пользователи Telegram массово дарят Зеленскому символ РККА — красную звезду
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Официальный телеграм-аккаунт Владимира Зеленского наводнили подарки в честь 9 Мая. Пользователи шлют киевскому главарю красную звезду — символ Красной армии, — и другие презенты. Всё это сопровождается пожеланиями людей, многие из которых вряд ли обрадуют экс-юмориста.
«С Днём Победы, чепуха, немцев задушили и тебя задушим, наркоша», — написано под одним из подарков.
Похоже, что с инициативой праздновать День Европы вместо Дня Победы у Киева не пошло — сегодня в украинском сегменте Google на первое место вышел запрос «День Победы». Граждане Украины ищут открытки, поздравления и трансляции Парада с Красной площади в Москве.