Немцев задушили, и тебя задушим: Аккаунт Зеленского в Telegram засыпали подарками к 9 Мая

Официальный телеграм-аккаунт Владимира Зеленского наводнили подарки в честь 9 Мая. Пользователи шлют киевскому главарю красную звезду — символ Красной армии, — и другие презенты. Всё это сопровождается пожеланиями людей, многие из которых вряд ли обрадуют экс-юмориста.

«С Днём Победы, чепуха, немцев задушили и тебя задушим, наркоша», — написано под одним из подарков.