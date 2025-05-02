Сняли флаги и разломали плитку: Вандалы осквернили памятник советским воинам под Херсоном
Вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату в Таврийске под Херсоном
Памятник Неизвестному Солдату. Обложка © Администрация городского округа Новая Каховка
В городе Таврийск Херсонской области неизвестные совершили акт вандализма, нанеся ущерб мемориалу «Неизвестный Солдат – защитник Отечества». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Новая Каховка.
Инцидент произошёл в парке на улице Молодёжной. Злоумышленники повредили тротуарное покрытие вокруг памятника, а также сняли государственный флаг России, Знамя Победы и флаг партии «Единая Россия».
Местные власти решительно осудили действия вандалов. Правоохранительные органы уже начали розыскные мероприятия для установления и задержания причастных к преступлению.
Ранее сообщалось, что в чешском городе Литомержице после 30 лет споров принято решение о демонтаже памятника солдату Красной армии. Постамент, установленный в 1975 году, неоднократно подвергался актам вандализма. По данным местных СМИ, мэр города не поддержал это решение.