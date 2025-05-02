Сняли флаги и разломали плитку: Вандалы осквернили памятник советским воинам под Херсоном

В городе Таврийск Херсонской области неизвестные совершили акт вандализма, нанеся ущерб мемориалу «Неизвестный Солдат – защитник Отечества». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Новая Каховка.

Инцидент произошёл в парке на улице Молодёжной. Злоумышленники повредили тротуарное покрытие вокруг памятника, а также сняли государственный флаг России, Знамя Победы и флаг партии «Единая Россия».

Местные власти решительно осудили действия вандалов. Правоохранительные органы уже начали розыскные мероприятия для установления и задержания причастных к преступлению.