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2 мая, 20:27

Сняли флаги и разломали плитку: Вандалы осквернили памятник советским воинам под Херсоном

Вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату в Таврийске под Херсоном

Памятник Неизвестному Солдату. Обложка © Администрация городского округа Новая Каховка

Памятник Неизвестному Солдату. Обложка © Администрация городского округа Новая Каховка

В городе Таврийск Херсонской области неизвестные совершили акт вандализма, нанеся ущерб мемориалу «Неизвестный Солдат – защитник Отечества». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Новая Каховка.

Инцидент произошёл в парке на улице Молодёжной. Злоумышленники повредили тротуарное покрытие вокруг памятника, а также сняли государственный флаг России, Знамя Победы и флаг партии «Единая Россия».

Местные власти решительно осудили действия вандалов. Правоохранительные органы уже начали розыскные мероприятия для установления и задержания причастных к преступлению.

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Ранее сообщалось, что в чешском городе Литомержице после 30 лет споров принято решение о демонтаже памятника солдату Красной армии. Постамент, установленный в 1975 году, неоднократно подвергался актам вандализма. По данным местных СМИ, мэр города не поддержал это решение.

Андрей Васильев
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