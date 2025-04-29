ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 апреля 2025, 07:43

«Увековечить героизм»: Памятник русско-корейскому братству предложили возвести в Курске

Активисты «Зова народа» призвали установить памятник русско-корейскому братству

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bubble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bubble Dee

Общественная организация «Зов народа» обратилась к врио губернатора Курской области Александру Хинштейну с предложением воздвигнуть памятник «русско-корейскому братству» в честь героического подвига военных из КНДР, которые участвовали в освобождении приграничного региона от украинских оккупантов.

Соответствующее обращение имеется в распоряжении издания «Абзац». Общественники, в частности, подчеркнули, что северокорейский лидер Ким Чен Ын уже распорядился отметить заслуги своих военных и возвести в их честь монумент в Пхеньяне. Следование его примеру позволит укрепить отношения между Россией и КНДР, уверены активисты.

Бойцов батальона «Восток» удивил фатализм военных из КНДР
Бойцов батальона «Восток» удивил фатализм военных из КНДР

«Инициатива Ким Чен Ына по возведению памятника освободителям в Корее заслуживает всяческой поддержки, но также мы считаем, что не менее важно увековечить русско-корейское братство и героизм воинов-освободителей непосредственно на Курской земле», — отметил руководитель движения Сергей Зайцев.

Герасимов оценил вклад военных из КНДР в освобождении Курской области
Герасимов оценил вклад военных из КНДР в освобождении Курской области

Напомним, ранее КНДР официально подтвердила участие своих военных в освобождении Курской области. Президент России Владимир Путин поблагодарил их, отметив, что они храбро сражались плечом к плечу с российскими воинами. В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын назвал отправку бойцов «священной миссией», которая укрепит дружбу двух стран. В Госдуме отметили, что северокорейские военные проявили себя с лучшей стороны в боях под Курском.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • КНДР
  • Ситуация в Курской области
  • Александр Хинштейн
  • Ким Чен Ын
  • Общество
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar