«Увековечить героизм»: Памятник русско-корейскому братству предложили возвести в Курске
Активисты «Зова народа» призвали установить памятник русско-корейскому братству
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Общественная организация «Зов народа» обратилась к врио губернатора Курской области Александру Хинштейну с предложением воздвигнуть памятник «русско-корейскому братству» в честь героического подвига военных из КНДР, которые участвовали в освобождении приграничного региона от украинских оккупантов.
Соответствующее обращение имеется в распоряжении издания «Абзац». Общественники, в частности, подчеркнули, что северокорейский лидер Ким Чен Ын уже распорядился отметить заслуги своих военных и возвести в их честь монумент в Пхеньяне. Следование его примеру позволит укрепить отношения между Россией и КНДР, уверены активисты.
«Инициатива Ким Чен Ына по возведению памятника освободителям в Корее заслуживает всяческой поддержки, но также мы считаем, что не менее важно увековечить русско-корейское братство и героизм воинов-освободителей непосредственно на Курской земле», — отметил руководитель движения Сергей Зайцев.
Напомним, ранее КНДР официально подтвердила участие своих военных в освобождении Курской области. Президент России Владимир Путин поблагодарил их, отметив, что они храбро сражались плечом к плечу с российскими воинами. В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын назвал отправку бойцов «священной миссией», которая укрепит дружбу двух стран. В Госдуме отметили, что северокорейские военные проявили себя с лучшей стороны в боях под Курском.