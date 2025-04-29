Общественная организация «Зов народа» обратилась к врио губернатора Курской области Александру Хинштейну с предложением воздвигнуть памятник «русско-корейскому братству» в честь героического подвига военных из КНДР, которые участвовали в освобождении приграничного региона от украинских оккупантов.

Соответствующее обращение имеется в распоряжении издания «Абзац». Общественники, в частности, подчеркнули, что северокорейский лидер Ким Чен Ын уже распорядился отметить заслуги своих военных и возвести в их честь монумент в Пхеньяне. Следование его примеру позволит укрепить отношения между Россией и КНДР, уверены активисты.